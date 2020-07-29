شكرا لقرائتكم خبر عن س&ج.. ما تطورات مفاوضات الأهلى مع هيدرسيفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، المعار لصفوف الأهلى لنهاية الموسم، أحد أهم اللاعبين المؤثرين فى القلعة الحمراء والذى لم يحسم موقفه حتى الآن، سواء بالاستمرار مع الفريق أو العودة لناديه الجديد، ما يثير العديد من التساؤلات، نرصدها في السطور التالية..

س: هل هناك جديد بشأن مفاوضات الأهلى مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

ج : الخلاف بين الأهلي وهيدرسيفلد الإنجليزي حول الأمور المالية مازال قائماً وهو ما جعل مسئولو الأهلي يلجأون لسلاح الرغبة من أجل حسم الصفقة، حيث أعلن رمضان مؤخراً أنه يُفضّل عرض الأهلي، طالما أن العروض الأخرى غير جادة ولن تُضيف له على الصعيدين المالي أو الفني وربما يكون لسلاح الرغبة دوراً في قدرة الأهلي على مواجهة "طمع" إدارة هيدرسيفلد.

س : المفاوضات المادية بين الأهلى وهيدرسفيلد وصلت لأى مرحلة ؟

ج : الأهلي رفع قيمة عرضه المالي من 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، كما أن هيدرسيفلد أبدى مرونة في تخفيض مطالبه المالية من 7 إلى 5.5 مليون جنيه إسترليني

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س: ماذا قدم رمضان صبحى مع الأهلى في عهد فايلر ؟

ج: أداء رمضان صبحى تطور بشكل واضح مع الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد من النجاحات أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.

س : هل يملك رمضان صبحى عروضا جدية بخلاف الأهلى؟

ج : العروض المُقدمة لرمضان صبحى من أندية أخرى غير جادة ولا تتساوى تماماً مع عرض الأهلي الذي يُعد الأفضل والأكثر جدية

س: كم دفع الأهلى لاستعارة رمضان صبحى قبل ذلك؟

ج: الأهلى تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.