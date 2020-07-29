شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تنعى رئيس هيئة المحكمين بمركز التسوية والتحكيم الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ، بنعى المستشار عبد المجيد أحمد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس هيئة المحكمين بمركز التسوية و التحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية ، وأصدرت الأولمبية بيانا رسميا بالنعى جاء فيه :

وينعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى برئاسة المهندس هشام حطب وجميع العاملين وأسرة الحركة الأولمبية بمزيد من الحزن والأسى وفاة سيادة المستشار الجليل / عبد المجيد أحمد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المحكمين بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى باللجنة الأولمبية المصرية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.

Advertisements

وتسلم اتحاد الكرة الخطاب من اللجنة الأولمبية بشأن ضرورة اعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الاندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية أيضا