4 إصابات في 24 ساعة.. كورونا يضرب أندية إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عادت موجة فيروس كورونا لتضرب أندية أوروبا، من جديد بعدما بدت الأوضاع أكثر هدوءًا، وبناء عليه تم استئناف الأنشطة الكروية في الدوريات الأوروبية.

ولكن يبدو أن الأمر كان أشبه بـ "السكون الذي يسبق العاصفة"، فعصر أمس الثلاثاء، أعلن ريال مدريد إصابة لاعب الفريق ماريانو دياز بفيروس كورونا بعدما جاءت العينة التي خضع لها "إيجابية".

ريال مدريد

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني: "بعد اختبارات كورونا التي تم إجراؤها بشكل فردي على فريقنا الأول لكرة القدم، تم التأكد من إيجابية عينة لاعبنا ماريانو دياز".

وأضاف البيان: " يتمتع اللاعب بصحة ممتازة ويخضع لبروتوكول العزل الصحي في المنزل".

ولم يتضح حتى الآن موقف اللاع المصاب من المشاركة مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور لـ16 لدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها أوائل الشهر المقبل.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان لوسائل الإعلان الإنجليزية أن مباراة ريال مدريد وسيتي بدوري الأبطال لن تتأثر بإصابة لاعب الفريق الملكي، مشددًا على إقامة اللقاء في موعده المحدد سلفًا.

ألميريا

حالة أخري، كشف عنها نادي ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث أكد النادي عبر بيان رسمي على موقعه الالكتروني اكتشف حالة إيجابية بين صفوف اللاعبين.

وفي بيان رسمي صادر عن النادي، جاء فيه: "يشير نادي ألميريا إلى أنه بعد الاختبارات الطبية لفيروس كورونا التي تم إجراؤها بالأمس للموظفين واللاعبين وقادة النادي، تم اكتشاف حالة إيجابية مصابة بين صفوف الفريق".

وأضاف البيان: "وفقًا للبروتوكول الموضوع من الاتحاد الإسباني ( لا ليجا) فقد تم عزل اللاعب ولم يظهر عليه أية أعراض خطيرة".

وتابع البيان: " أوقف النادي تدريبات الفريق، ولزم جميع الموظفين منازلهم، وبدأ النادي في تطهير جميع المباني".

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وواصل: "سيتم إجراء اختبار جديد لجميع أعضاء فريق العمل اليوم ، أي بعد 24 ساعة من الاختبار السابق".

واحتل الفريق الإسباني المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني (الدرجة الثانية) برصيد 64 نقطة، وفقد فرصة التأهل المباشر إلى الليجا، ومن المقرر أن يخوض تصفيات تأهيلية.

إشبيليه

الحالة الثالثة، أعلن عنها إشبيليه اليوم الأربعاء، عبر موقعه الالكتروني دون الكشف عن هوية اللاعب المصاب.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا جاء فيه: " يعلن نادي إشبيلية أنه بعد اختبارات كورونا التي أجريت يوم الأحد الماضي على اللاعبين والمدربين وبقية الموظفين، جاءت إحدى النتائج إيجابية".

وأضاف البيان: "اللاعب المصاب لم تظهر عليه أية أعراض، ويتمتع بصحة جيدة وتم عزله في المنزل".

وتابع: " أبلغ النادي جميع السلطات الرياضية والصحية المختصة، كما تم إيقاف جلسات تدريب الفريق مؤقتًا لتطهير مرافق النادي بناء على البروتوكولات الموضوعة من قبل الاتحاد الإسباني".

وأتم: "يخطط نادي إشبيلية لعودة التدريبات بشكل فردي، وسيوضح النادي أية تطورات جديدة في هذا الصدد".

ريال سرقسطة

أما الحالة الرابعة فجاءت بين صفوف نادي ريال سرقسطة الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال النادي إن أحد اللاعبين ظهرت عليه بعض الأعراض المختلفة للمرض، وتم عزله على الفور واتباع الاجراءات الوقائية الخاصة في هذا الشأن.

وأبلغ النادي جميع الموظفين بالبقاء في منازلهم، كما تم تعليق الجلسات التدريبية لحين الخضوع لاختبار آخر غدًا الخميس للتأكد من سلامة الجميع.