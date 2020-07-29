تقرير.. رفض وتأييد غيني.. هل يقف دور الأرض عقبة أمام حلم بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جدل كبير حول مصير مباريات مسابقة الكونفدرالية الأفريقية خاصة بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة دور نصف النهائي إلى جانب النهائي في المغرب.

البطولة شهدت وصولها إلى دور الأربعة من خلال تواجد ثلاثة فرق عربية بداية من بيراميدز والثنائي المغربي نضهة بركان وصيف النسخة الماضية ومواطنه حسنية أغادير، إلى جانب بطل غينيا فريق حوريا كوناكري.

ورغم تحديد "كاف" في وقت سابق عن إستكمال البطولة الأفريقية في المغرب، إلا أن هذا القرار وجد رفض مصري وتأييد من جانب فريق حوريا الغيني.

- رفض مصري:

في 20 يوليو الماضي، وجهت اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

اتحاد الكرة طالب من خلال خطابه بمعاملة بطولة كأس الكونفدرالية مثل بطولة دوري أبطال أفريقيا أي إقامة دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد.

"الجبلاية" وضعت خيارًا آخر أمام الاتحاد الأفريقي، أنه في حال إصار "كاف" على إقامة دور نصف النهائي من لقاء واحد يجب أن تتحقق العدالة وتقام المباراتين في بلد محايد.

- تأييد غيني:

نادي حوريا كوناكري الغيني كان له دورًا واضحًا، وهو رفض استضافة المغرب مباريات دور نصف النهائي ونهائي كأس الكونفدرالية.

Advertisements

بطل غينيا وبدعم من الاتحاد الغيني لكرة القدم، قدّم التماسًا إلى "كاف"، طالب فيه عدم استضافة المغرب للمباريات المتبقية من الكونفدرالية، وإقامة مباراتي نصف النهائي بنظام الذهاب، على أن تقام مباراة النهائي في ملعب محايد.

- تفوق مغربي:

بالطبع طلب نادي بيراميدز والذي جاء عبر اتحاد الكرة، وأيضًا طلب نادي حوريا كوناكري وهو إقامة دور نصف النهائي خارج المغرب سيكون لصالح فريقي نهضة بركان وحسنية أغادير.

والسبب في ذلك أنه في حال إقامة دور نصف النهائي من مباراتين فسيلعب كل من فريقي النهضة وحسنية في المغرب باعتبارهما من بلد واحد مما يعني أن الثنائي لن يتضرران بظروف الطيران الأمر الذي سيكون عائق أمام بيراميدز والذي سيذهب إلى غينيا.

أما السبب الثنائي، وهو استفادة بطلي المغرب نهضة بركان وحسنية أغادير من إقامة المباراة النهائية على المغرب وهو أيضًا سيعطي راحة أطول لفريقي المغرب حال وصول أحدهما إلى المشهد الختامي.

في المقابل سيكون على فريق بيراميدز السفر إلى غينيا لخوض لقاء دور نصف النهائي، وفي حال استكمال بطل مصر مشواره القاري سيكون ملزمًا السفر إلى المغرب لمقابلة أحد من طرفي المباراة الأخرى سواء نهضة بركان أو حسنية أغادير.

ويمتلك بيراميدز سلسلة رائعة في مشاركته الأولى بمسابقة الكونفدرالية بالفوز في 12 مباراة، حيث لم يتعرض سوى خسارة واحدة كانت على يد فريق إينجو رينجرز بطل نيجيريا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، مقابل تعادل وحيد كان في مصر أمام فريق شباب بلوزداد بنتيجة (1-1) قبل الفوز في الجزائر بهدف دون رد في لقاء الإياب.