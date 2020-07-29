استعدادًا لمعسكر أغسطس.. ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض معسكرًا في شهر أغسطس المقبل، استعدادا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 5 اغسطس المقبل في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وضمت القائمة ١٧ لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية من الزمالك ، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر و كريم جمال بيبا من المقاصة و علاء محمد من الإسماعيلي و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن من المستقبل و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.
جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد فى مجموعة تضم منتخبات كلا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب.
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