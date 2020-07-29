استعدادًا لمعسكر أغسطس.. ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض معسكرًا في شهر أغسطس المقبل، استعدادا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 5 اغسطس المقبل في الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وضمت القائمة ١٧ لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية من الزمالك ، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر و كريم جمال بيبا من المقاصة و علاء محمد من الإسماعيلي و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن من المستقبل و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد فى مجموعة تضم منتخبات كلا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب.