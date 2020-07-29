إصابة أحد لاعبي إشبيليه بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي إشبيليه الإسباني، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، دون الإفصاح عن هوية اللاعب المصاب.
وعبر موقعه الالكتروني، أصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا جاء فيه: " يعلن نادي إشبيلية أنه بعد اختبارات كورونا التي أجريت يوم الأحد الماضي على اللاعبين والمدربين وبقية الموظفين، جاءت إحدى النتائج إيجابية".
وأضاف البيان: "اللاعب المصاب لم تظهر عليه أية أعراض، ويتمتع بصحة جيدة وتم عزله في المنزل".
وتابع: " أبلغ النادي جميع السلطات الرياضية والصحية المختصة، كما تم إيقاف جلسات تدريب الفريق مؤقتًا لتطهير مرافق النادي بناء على البروتوكولات الموضوعة من قبل الاتحاد الإسباني".
وأتم: "يخطط نادي إشبيلية لعودة التدريبات بشكل فردي، وسيوضح النادي أية تطورات جديدة في هذا الصدد".
جدير بالذكر أن إشبيليه أنهى موسم الدوري الإسباني (الليجا) في المركز الرابع، بعدما جمه 70 نقطة.
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