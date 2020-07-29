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إصابة أحد لاعبي إشبيليه بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي إشبيليه الإسباني، إصابة أحد لاعبيه بفيروس المستجد، دون الإفصاح عن هوية اللاعب المصاب.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا جاء فيه: " يعلن نادي إشبيلية أنه بعد اختبارات كورونا التي أجريت يوم الأحد الماضي على اللاعبين والمدربين وبقية الموظفين، جاءت إحدى النتائج إيجابية".

وأضاف البيان: "اللاعب المصاب لم تظهر عليه أية أعراض، ويتمتع بصحة جيدة وتم عزله في المنزل".

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وتابع: " أبلغ النادي جميع السلطات والصحية المختصة، كما تم إيقاف جلسات تدريب الفريق مؤقتًا لتطهير مرافق النادي بناء على البروتوكولات الموضوعة من قبل الاتحاد الإسباني".

وأتم: "يخطط نادي إشبيلية لعودة التدريبات بشكل فردي، وسيوضح النادي أية تطورات جديدة في هذا الصدد".

جدير بالذكر أن إشبيليه أنهى موسم (الليجا) في المركز الرابع، بعدما جمه 70 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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