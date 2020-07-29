إصابة أحد لاعبي إشبيليه بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي إشبيليه الإسباني، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، دون الإفصاح عن هوية اللاعب المصاب.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا جاء فيه: " يعلن نادي إشبيلية أنه بعد اختبارات كورونا التي أجريت يوم الأحد الماضي على اللاعبين والمدربين وبقية الموظفين، جاءت إحدى النتائج إيجابية".

وأضاف البيان: "اللاعب المصاب لم تظهر عليه أية أعراض، ويتمتع بصحة جيدة وتم عزله في المنزل".

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وتابع: " أبلغ النادي جميع السلطات الرياضية والصحية المختصة، كما تم إيقاف جلسات تدريب الفريق مؤقتًا لتطهير مرافق النادي بناء على البروتوكولات الموضوعة من قبل الاتحاد الإسباني".

وأتم: "يخطط نادي إشبيلية لعودة التدريبات بشكل فردي، وسيوضح النادي أية تطورات جديدة في هذا الصدد".