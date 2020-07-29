الإنتاج لمصراوي: سلبية مسحة مختار مختار بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، سلبية مسحة مدرب الفريق مختار مختار بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان فريق الإنتاج الحربي أعلن في الفترة الأخيرة عن تعرض الفريق لـ18 حالة مصابة بفيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة غدًا الخميس من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفريق بأكمله.

Advertisements

وكان فريق الإنتاج الحربي يستعد مؤخرًا لاستئناف مباريات مسابقة دوري we المصري من خلال إقامة معسكر مغلق في شرم الشيخ.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة، حيث يستعد لمواجهة الأهلي متصدر المسابقة في مباراة مقرر لها يوم 14 أغسطس المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ19.

جدير بالذكر أن مسابقة دوري we المصري سوف تعود من جديد بداية في السادس من أغسطس المقبل بلقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، على أن يقام في اليوم التالي مباراة الأهلي وإنبي.