رسميًا.. منافس بيراميدز يرفض إقامة مباريات الكونفدرالية بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

خاطب حوريا كوناكري الغيني، الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) برفضه استضافة المغرب لمباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان كاف قد قرر منذ فترة استكمال بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعدما هدأت الأوضاع بشأن جائحة كورونا.

وأعلن كاف، استضافة المغرب لمباريات نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباريات قبل النهائي من مباراة واحدة وليس بنظلم الذهاب والإياب –كما هو معتاد-.

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وقدم حوريا التماسًا اليوم الأربعاء، إلى الاتحاد الأفريقي بدعم من الاتحاد الغيني، طالب فيه عدم استضافة المغرب للمباريات المتبقية من الكونفدرالية، وإقامة مباراتي نصف النهائي بنظام الذهاب، على أن تقام مباراة النهائي في ملعب محايد.

جدير بالذكر أن المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة هم: حوريا الغيني وبيراميدز المصري، نهضة بركان وحسنة أغادير المغربيين.