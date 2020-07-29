تقرير.. أهداف فايلر مع الأهلي تحت التهديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الفترة الماضية وجود محاولات من إدارة الأهلي لتدعيم تشكيلة المدرب السويسري رينيه فايلر استعدادًا للموسم الجديد على الرغم من عدم انتهاء مسابقتي دوري we المصري، ودوري أبطال أفريقيا والذي وصل من خلالها الفريق الأحمر إلى دور نصف النهائي.

إدارة الأهلي نجحت في حسم أولى صفقاتها خلال الفترة الماضية من خلال التعاقد مع جناح فريق المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي طاهر محمد طاهر في صفقة كلفت الخزينة الحمراء إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه بجانب خمسة ملايين جنيه إضافات.

فايلر لم يكتف بصفقة طاهر حيث سبق وأن طلب من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التعاقد مع الثنائي الأجنبي المهاجم الشاب جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي، والجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

- عرض فرنسي:

بعدما كان هداف مازيمبي جاكسون موليكا يُفضل عرض الأهلي بحسب وكيل اللاعب نيكولاس موريلي في تصريحات عبر صحفية "أفريكان فوتبول"، أصبح الآن الهداف الشاب صاحب الـ20 عامًا قريبًا من الانتقال للدوري الفرنسي.

ووفثًا لقناة "Canal +"، الجمعة، فإن موليكا أعطى موافقته المبدئية على عرض ليل، ويتبقى الاتفاق بين النادي الفرنسي ومازيمبي الكونجولي لحسم الصفقة.

وأضافت القناة الفرنسية أن سعر الصفقة يقدر بـ2 مليون يورو، مشيرةً إلى أن ليل سيقوم بإعارة موليكا إلى نادي موسكرون البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي.

هذا العرض الفرنسي ليس الأول لدى موليكا بعدما كشفت مجلة "فرانس فوتبول" مؤخرًا أن نادي نيس قدّم عرضًا للاعب الشاب من خلال الحصول على خدماته بمقابل 100 ألف يورو على سبيل الإعارة، ثم الشراء النهائي بعد دفع 400 ألف يورو في الموسم التالي، بجانب نسبة مع إعادة البيع.

وقدم لانس راتبًا للاعب الشاب قيمته 3000 يورو فقط، وهو العرض الذي قوبل بالسخرية من ممثلي اللاعب، حيث أن قيمة اللاعب تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وتألق موليكا بقوة هذا الموسم بعدما سجل 12 هدفا في الدوري الكونغولي، كما أحرز سبعة أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

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- تجديد ورفض:

في أبريل الماضي، أعلن المنسق العام لفريق نادي صنداونز خالد علي، أن الأهلي استفسر عن موقف لاعب الفريق الأوروجوياني جاستون سيرينو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تصريحات خالد علي جاءت عبر "الخليج 365"، كاشفًا أن الأهلي كان لديه رغبة واضحة في ضم صاحب الـ29 عامًا.

واختتم منسق فريق صنداونز، أنه حاول إقناع إدارة النادي الجنوب أفريقي بالموافقة على العرض، لكن الإدارة تمسكت بالإبقاء على خدمات اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز رأس الحربة والجناح الأيمن والأيسر.

هذا العرض علّق عليه مدرب الفريق بيتسو موسيماني، قائلاً في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، قال :"سيرينو لاعب رائع وهام بالنسبة لنا وعلينا الاحتفاظ به، إذا كان الأهلي يريده لماذا نتخلى عن أفضل لاعبينا؟".

من جانبه، أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من الطبيعي إن ناديه يستفسر عن لاعب بقيمة سيرينو.

وأشار :"نعم استفسرنا عن سيرينو وهذا أمر طبيعي، لكن الأمر لم يصل لمرحلة المفاوضات نهائيًا".

في المقابل، كان لدى إدارة صنداونز رد رسمي لإنهاء ملف استمرار سيرنيو من البقاء مع الفريق والملقب بـ"البرازيليون".

إدارة صنداونز قامت بتجديد عقد اللاعب خمس سنوات مقبلة أي حتى عام 2025، في إشارة إلى رفض رحيل سيرينو والذي يُعد من الركائز الأساسية عند موسيماني.

وقال سيرينو في تصريحات للموقع الرسمي لصنداونز عقب تجديد عقده: "أنا سعيد لتجديد عقدي مع النادي، أنا وكل أفراد عائلتي، أنا مرتاح هنا وهذا يعطيني الدافع لأعمل بكل جهد في الملعب، وأن أحقق المزيد من البطولات مع زملائي هنا".