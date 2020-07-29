"نقل كاتدرائية ميلانو أسهل".. كونتي يعلق على شائعات ضم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، إن نقل كاتدرائية ميلانو (DOMO) أسهل من إحضار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى صفوف نيراتزوري.

وارتبط ميسي بالرحيل عن برشلونة مؤخرًا بعد خسارة الدوري الإسباني، بجانب الخلافات التي نشبت بينه وبين إدارة النادي الكتالوني، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات التي كان أبرزها انضمامه على إنتر ميلان.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي إيطاليا"، قال كونتي: "نقل (دومو) كاتدرائية ميلانو أسهل من إحضار ميسي إلى إنتر".

وبسؤاله حول التعاقد مع ميسي أو شراء 4 لاعبين آخرين، قال مدرب إنتر: "أعتقد أن كلا الحلين مستحيل".

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وتابع: "أنا متمسك بلاعبي الفريق المتواجدين حاليًا، الجميع يبذل قصارى جهده من أجل النادي".

وزادت التكهنات حول انتقال ميسي إلى إنتر بعدما عرض التلفزيون الصيني صورة للاعب الأرجنتيني على كاتدرائية ميلانو أثناء تقديمه مباراة إنتر ونابولي التي جمعتهما ببطولة الدوري الإيطالي.

من جانبه، سبق وأكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أن ميسي أخبره برغبته في إنهاء مشواره الكروي بالقميص الكتالوني وأنه ليس لديه شك في تجديد عقد البالغ من العمر 33 عامًا.

جدير بالذكر أن اللاعب الحاصل على جائزة "بالون دور" 6 مرات سينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.