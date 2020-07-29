مرتضى للخطيب: كتائبك تشوه سمعتنا.. جعفر أحرف منك.. وتذكر هدف أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مقطع مصور تحدث خلاله إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث أكد خلاله أن ما وصفه بـ"كتائب الخطيب" تشن هجومًا على ناديه.

وأشار منصور في المقطع الذي نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، إلى أن "كتائب الخطيب" قامت بتحريف تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، حول وجود مجاملات تحكيمية في الكرة الأفريقية.

وقال منصور: "أين مجاملة الحكام للزمالك؟، توجنا بأول بطولة في نيجيريا، ووقتها الحكم احتسب ركلة جزاء تصدى لها عادل المأمور، ثم تم إعداتها فخرجت خارج الملعب، فأعادها لمرة ثالثة، هذا تحكيم فاجر".

وأكمل: "في البطولة الثانية توجنا بها من أفريكا سبورت على ما أذكر، انتصرنا في مصر بهدفين نظيفين وخسرنا بنفس النتيجة هناك، وتوجنا بركلات الترجيح، فأين المجاملة؟".

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وأضاف: "ألم يسجل أبو تريكة هدفًا باليد من قبل، وفعلها علي خليل أيضًا لكن الأخير قال للحكم أن الهدف غير صحيح بعكس لاعب الأهلي، هل هذا هو القديس؟".

وأردف: "فاروق جعفر أحرف من محمود الخطيب 100 مرة، ودائمًا ما يتحدث عنه بشكل جيد، ولكن كتائب رئيس الأهلي تحاول تشويه سمعتنا".

وأوضح: "أحضروا جميع مباريات الزمالك الأفريقية، وليخرج لي أحدكم أي هدف غير صحيح للزمالك، أو هدف تم إلغاءه للخصم، أو ركلة جزاء غير صحيحة لنا أو غير محتسبة للخصم".

واختتم: "إذا تواجد حكام فاجرين سواء في مصر أو خارجها فسيكون لكم وليس لنا، أتحدى أن يكون فاروق جعفر قد عقد جلسات مع أي حكم في تاريخه، سواء هو أو أي لاعب في الزمالك، لماذا تريدون تلويث سمعة كيان كبير اسمه نادي الزمالك؟، هذه ليست رياضة".