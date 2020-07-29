عمرو جمال يعود لتدريبات طلائع الجيش بعد العيد

ينتظم عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، في التدريبات الجماعية مع فريقه عقب أجازة عيد الأضحى استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومنج الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اللاعب الراحة عقب خروجه من المستشفى للعلاج من الفيروس حتى يكون جاهزاً للظهور بشكل قوى فى التدريبات.
ونشر الغزال فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقال: "الحمد لله ربنا شفاني بعد ما عرفتاني مصاب بكورونا شوفت دعم الناس ووصلي دعوات الناس، سواء اللي اتصلوا بيا أو بعتولي رسائل، كنت في مرحلة محتاج فعلا أشوف كل الدعم ده، دعواتكم أثرت معايا". وأضاف: "محدش كبير على المرض أنا كنت عادي بتمرن في المعسكر بتاعي مع الفريق وكنت كويس لغاية ما كنا بنعمل المسحات وفوجئت إني إيجابي، وعلى طول روحت المستشفى عملت أشعة مقطعية وتحاليل دم وأظهرت عندي التهابات في الرئة واتحجزت للمستشفى تحت الملاحظة.
واصل: بشكر القائمين على المستشفى لأن الناس كلها كانت بتتعامل معاملة واحدة من غير تمييز، اتحجزت 7 أيام، أول 3 أيام كان كورس علاجي مكثف، حسيت بألم في صدري بسبب الالتهابات، ومكانش عندي أعرض تانية غير الهمدان.
وتابع: عملت المسحة الأولى بعد أول 4 أيام والحمدلله اتحولت سلبية وبعد 48 ساعة وطلعت سلبية، ورجعت لبيتي وأولادي وبشكر كل الناس اللي دعمتني.
واختتم: المواقف الصعبة بتظهر الناس وفي ناس بتتأكد انها تستحق تكون موجودة في حياتك، السنة دي كانت صعبة عليا من بدايتها بسبب ظروف الكرة وانتقال متمش، لكن إرادة ربنا أكبر من كل شىء، والحمد لله.
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