عمرو جمال يعود لتدريبات طلائع الجيش بعد العيد

ينتظم عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، في التدريبات الجماعية مع فريقه عقب أجازة عيد الأضحى استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنج الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اللاعب الراحة عقب خروجه من المستشفى للعلاج من الفيروس حتى يكون جاهزاً للظهور بشكل قوى فى التدريبات.

ونشر الغزال فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وقال: "الحمد لله ربنا شفاني بعد ما عرفت

اني مصاب بكورونا شوفت دعم الناس ووصلي دعوات الناس، سواء اللي اتصلوا بيا أو بعتولي رسائل، كنت في مرحلة محتاج فعلا أشوف كل الدعم ده، دعواتكم أثرت معايا". وأضاف: "محدش كبير على المرض أنا كنت عادي بتمرن في المعسكر بتاعي مع الفريق وكنت كويس لغاية ما كنا بنعمل المسحات وفوجئت إني إيجابي، وعلى طول روحت المستشفى عملت أشعة مقطعية وتحاليل دم وأظهرت عندي التهابات في الرئة واتحجزت للمستشفى تحت الملاحظة.

واصل: بشكر القائمين على المستشفى لأن الناس كلها كانت بتتعامل معاملة واحدة من غير تمييز، اتحجزت 7 أيام، أول 3 أيام كان كورس علاجي مكثف، حسيت بألم في صدري بسبب الالتهابات، ومكانش عندي أعرض تانية غير الهمدان.

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وتابع: عملت المسحة الأولى بعد أول 4 أيام والحمدلله اتحولت سلبية وبعد 48 ساعة وطلعت سلبية، ورجعت لبيتي وأولادي وبشكر كل الناس اللي دعمتني.

واختتم: المواقف الصعبة بتظهر الناس وفي ناس بتتأكد انها تستحق تكون موجودة في حياتك، السنة دي كانت صعبة عليا من بدايتها بسبب ظروف الكرة وانتقال متمش، لكن إرادة ربنا أكبر من كل شىء، والحمد لله.