أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره المصري في المباراة الودية الأولى بملعب برج العرب الفرعي في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز. الممتاز. وجاء تشكيل فريق بيراميدز علي النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون - أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي - طارق طه - إسلام عيسى - أحمد حمودي - عمرو العيوني

خط الهجوم : محمد الجباس ويلعب بيراميدز مباراتين وديتين أمام المصري اليوم، حيث تنطلق المباراة الأولي في الخامسة مساءً، بينما تبدأ المباراة الودية الثانية في تمام الساعة السابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن تشكيلة لمواجهة المصري الودية الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.