جوميز يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مصرالمقاصة

أعلنالفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة مصر المقاصة فى ودية ثانية ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.
التشكيل لم يشهد تغييرات عن الودية الأولى التى انتهتبانتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي..
-حراسة المرمى: محمد فوزى
خط الدفاع: أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمدأيمن
خط الوسط: بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة
خط الهجوم :وجيه عبد الحكيم
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد مجدى الجمل – عمر الوحش – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد بيومى – محمد الشامى.
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