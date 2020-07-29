الليلة.. عبدالحميد بسيوني يُنهي معسكر الجيش بعد مباراة الزمالك

يتوجه فريق طلائع الجيش إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء عقب مواجهة الزمالك ودياً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث ينهى معسكره المغلق بعد خوض العديد من المباريات الودية استعداداً لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز في 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أكثر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .
ويلتقي فريق الجيش ونظيره الزمالك، فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن
ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، ثم يواجه الاتحاد السكندرى يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، فيما يستهل الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء 16 أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري .
ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.
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