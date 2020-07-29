الليلة.. عبدالحميد بسيوني يُنهي معسكر الجيش بعد مباراة الزمالك

يتوجه فريق طلائع الجيش إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء عقب مواجهة الزمالك ودياً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث ينهى معسكره المغلق بعد خوض العديد من المباريات الودية استعداداً لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز في 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أكثر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويلتقي فريق الجيش ونظيره الزمالك، فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن

استعدادات الفريقين لعودة الدوري، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية .ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، ثم يواجه الاتحاد السكندرى يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، فيما يستهل الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء 16 أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري .ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.