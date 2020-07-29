أحمد حسن: آزارو سيعود بعد شهرين إلى الأهلي لاستكمال عقده

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لا يريد بقاء وليد آزارو، ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تحدثت مع وكيل وليد آزارو، اللاعب عاد إلى المغرب، سيحصل على أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع راحة
وأضاف:" آزارو سيعود بعد شهرين إلى النادي الأهلي، لاستكمال عقده مع الأهلي".
وأكد:" وكيل آزارو أبلغني بأن عقد اللاعب لازال ممتد، واللاعب ملتزم بذلك".
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