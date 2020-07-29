بعد رفض تسليم ميراث أقاربة.. مجدى عبدالغني في الكلبش

أمتنع مجدى عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن تسليم ميراث اقاربة، الأمر الذي جعل محكمة جنح الدقي تقضي بحبسة لمدة عام وتغريمة 100 ألف جنيه، فى القضية التى أقامها مستحقي الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

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ولد مجدي عبد الغني 27 يوليو عام 1959 بمدينة القاهرة،

وهو لاعب كرة قدم مصري لقب بـ البلدوزر"، وكان لاعب خط وسط سابق بالنادىفي حقبة الثمانينات، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والأفريقية مع النادي الأهلي و

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سجل مجدي عبدالغني العديد من الأهداف، وكان أشهر هدف له في مرمي كانون ياوندي الكاميروني في

نهائي الكأس الأفريقية عام 1984، وهو صاحب هدف مصر الوحيد فيسنة 1990 في إيطاليا،، ويعد ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري في بطولات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي، ومحمد صلاح.

يشار إلى أن مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.