اتحاد العاصمة الجزائري يعلق على أزمة الكونغولي برانس إيبارا

رد نادي اتحاد العاصمة الجزائري، على الانباء التي تتقيد بتراجع النادي عن تسديد مستحقات لاعبهم الكونغولي برانس إيبارا.
أوضح النادي الجزائري في بيانه على صفحته بموقعالتواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنها راسلت الاتحاد، من أجل تسديد مستحقات اللاعب من المبلغ المحصل عليه من الكاف، وأنهم تلقو ردا سريعا وبالإيجاب من طرف الفيدرالية الجزائرية، عن طريق مراسلة تحمل إمضاء الأمين العام للاتحاد الجزائري.
وتابع البيان:" نطمئن جماهيرنا بـ أن إدارة اتحاد العاصمة محترفة، ولا تتهاون مع القانون، وتقوم بكل الإجراءات".
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