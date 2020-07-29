حمدي زكي : هذا ماينقص الإسماعيلي للعودة لمكانته الطبيعية

كشف محمد حمدي زكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن ما ينقص فريقة لعودته إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار . وقال زكي :" – لنادى الإسماعيلى ينقصه بعض التوفيق مع علاج أزمة تذبذب النتائج سيعود لمكانته الطبيعة منافسا وحاصدا للالقاب فى ظل الدعم المستمر من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ". النتائج سيعود لمكانته الطبيعة منافسا وحاصدا للالقاب فى ظل الدعم المستمر من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ". وواصل قائلًا :" حزنت من بعض وسائل الاعلام التى نقلت عنى أخبار كاذبة حول عدم الجاهزية بالشكل المناسب بالرغم من المشاركة فى المباريات الودية والرسمية والظهور بالشكل المناسب مثل مباراة وادى دجلة وعدد من اللقاءات ". الاعلام التى نقلت عنى أخبار كاذبة حول عدم الجاهزية بالشكل المناسب بالرغم من المشاركة فى المباريات الودية والرسمية والظهور بالشكل المناسب مثل مباراة وادى دجلة وعدد من اللقاءات ". وواصل قائلًا :" فقدمت جميع التنازلات المطلوبة من أجل الانضمام للدراويش فكيف ارحل عنه بهذه السهولة ".

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