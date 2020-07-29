محمد حمدي زكي : الإسماعيلى بوابتى لاستعادة تألقى

قال محمد حمدي زكي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن المشاركة الأساسية من عدمها هى من اختصاص الجهاز الفنى .
وأضاف زكي قائلًا :" ما يهمنى هو عند تواجدى على أرضالملعب ، أتطلع لتقديم أفضل ما لدى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة ".
وتابع زكي قائلًا :" الإسماعيلى هو بوابتى لاستعادة تألقى ضمن صفوف الفريق،وأعد الجماهير بأنى سأقاتل من أجل كيان الدراويش والعودة لصفوف منتخب مصر مجددا ".
وواصل زكي قائلًا :" تحت أمر الجهاز الفنى بالمشاركة بأى مركز ، لكن اللعب فى مركزى المفضل كجناح أيسر سيساهم كثيرا فى مسيرة التألق بشكل سريع ".
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