محمد حمدي زكي : الإسماعيلى بوابتى لاستعادة تألقى

قال محمد حمدي زكي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن المشاركة الأساسية من عدمها هى من اختصاص الجهاز الفنى .

وأضاف زكي قائلًا :" ما يهمنى هو عند تواجدى على أرض

الملعب ، أتطلع لتقديم أفضل ما لدى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة ".

وتابع زكي قائلًا :" الإسماعيلى هو بوابتى لاستعادة تألقى ضمن صفوف الفريق

،وأعد الجماهير بأنى سأقاتل من أجل كيان الدراويش والعودة لصفوف منتخب مصر مجددا ".

وواصل زكي قائلًا :" تحت أمر الجهاز الفنى بالمشاركة بأى مركز ، لكن اللعب فى مركزى المفضل كجناح أيسر سيساهم كثيرا فى مسيرة التألق بشكل سريع ".