نادي شباب البرج اللبناني يضم موهبة النجمة

أعلن نادي شباب البرج اللبناني، عن تعاقده مع عيسى بزي مهاجم النجمة، على سبيل الإعارة. ويعد عيسى بزي صاحب الـ20 عامًا، أحد أفضل المواهب بـ لبنان ببطولة الدوري من قبل مع فريقه شباب النجمة مرتين. المواهب بـ لبنان ببطولة الدوري من قبل مع فريقه شباب النجمة مرتين. ويبدأ الدوري اللبناني يوم 18 سبتمبر المقبل، للموسم الجديد، وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم ألغى الموسم الكروي 2019-2020، وذلك على خلفية اندلاع الأحداث الأمنية في لبنان بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب ثم أزمة فيروس سبتمبر المقبل، للموسم الجديد، وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم ألغى الموسم الكروي 2019-2020، وذلك على خلفية اندلاع الأحداث الأمنية في لبنان بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب ثم أزمة فيروس كورونا

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