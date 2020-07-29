رسميا.. الأهلي يمدد عقد مهاجمه “مروان محسن” لثلاث مواسم قادمة

أنهى مسئولو النادي الأهلي، إجراءات تمديد عقد مهاجم الفريق الأول “مروان محسن” لمدة 3 سنوات قادمة لينتهي في موسم 2023، بعد المفاوضات التي قادها مدير التعاقدات “أمير توفيق” مع اللاعب ووكيل أعماله.

وعقد أمير توفيق، جلسة مع مروان محسن ووكيل أعماله “تامر النحاس” وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث وقع اللاعب على العقود بشكل رسمي.

وكان تامر النحاس وكيل أعمال مروان، قد كشف في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بأنه تم إنهاء كافة المفاوضات ووقع اللاعب على العقد لمدة ثلاث مواسم قادمة، مشيرًا بأن عقده الجديد لا يتضمن أي شروط جزائية مطلقا.

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وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد تمسك بوجود مروان محسن ضمن صفوف الفريق، مؤكدًا بأنه أبرز العناصر في تشكيلة الفريق الأحمر، وجزءا مهما من خطته مع الفريق في الموسم القادم.

وبحسب مصادر داخل القلعة الحمراء، فأن التجديد تم وفقا لشروط إدارة النادي، والتي وضعت راتب سنوى قيمته 7 مليون جنيه، بينما كان يتمسك مروان بالحصول على 9 ملايين جنيه، وأن يتم التمديد لمدة 4 سنوات.

ولكن تم الإعلان بشكل رسمي عن التمديد لمدة ثلاث مواسم فقط، طبقا لقرار سابق من لجنة التخطيط بالأهلي على تمديد عقده موسمين إضافيين علاوة على الموسم المتبقي في عقده الحالي الذي كان ينتهي 2021.

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