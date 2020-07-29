اتحاد الكرة المصري يكشف موقفه من المشاركة في البطولة العربية بالدوحة 2021

كشف اتحاد كرة القدم المصري، موقفه من المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والتي ستقام في دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2021، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وصرح المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم “وليد العطار“، بأن الجبلاية تلقت خطابا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مثل باقي الاتحادات العربية، بشأن مشاركة منتخب مصر الأول، في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مؤكدًا بأن الملف سيتم دراسته، وبحثه من كافة الجوانب، قبل الرد الرسمي.

وأضاف، أن مسئولي الدولة المصرية، أيضا سيكون لها قرار حاسم بشأن إمكانية المشاركة في بطولة الدوحة، وكذلك الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

وكان اتحاد كرة القدم القطري، قد أعلن أنه وبالاتفاق مع الفيفا، سيتم تنظيم بدولة دولية للمنتخبات العربية في العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام المقبل، لتكون محطة هامة على طريق الاستعداد للنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم بقطر التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر 2022.

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وكانت فكرة تلك البطولة قد اقترحت من الجانب القطري، وبصفة خاصة من حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس بطولة كأس العالم، حيث عرضها على أعضاء مجلس الفيفا خلال الفترة الماضية.

وسوف تشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي أفريقيا وآسيا، وتقام منافساتها في مواعيد لا تتعارض مع أجندة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، وتتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال قطر.

وستقام منافسات البطولة في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر 2021، وستقام المباراة النهائية قبل عام تماماً من انطلاق نهائي النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

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