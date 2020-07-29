تحديد موعد مباراة الدرع الخيرية التي ستجمع ليفربول والفائز من نهائي الكأس



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مباراة الدرع الخيرية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة كأس الاتحاد، ستقام في 29 آب/أغسطس على ملعب "ويمبلي" في لندن.



وستقام المباراة التي ستجمع ليفربول، المتوج بطل الدوري للمرة الأولى منذ 1990، والفائز من المباراة النهائية للكأس المقررة السبت بين أرسنال وجاره اللندني تشلسي، قبل أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.



وبحسب التقارير، قد تشكل مباراة درع المجتمع اختبارا لقدرة المسؤولين على التعامل مع عدد محدود من المشجعين في المدرجات في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدا لعودة الجمهور الى الملاعب بشكل أكبر مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأول من أكتوبر /تشرين الأول.