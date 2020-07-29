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الامارات | ترتيب قمصان الأندية الأكثر مبيعاً في العالم.. "مفاجآت كبيرة"

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أعدتها شركة "ستاتيستا" الألمانية للإحصاءات عن تصدر نادي مانشستر يونايتد قائمة قمصان الأندية الأكثر مبيعاً حول العالم حتى نهاية عام 2019، على الرغم من غيابه المتواصل عن منصة التتويج بالدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ موسم 2012-2013، وحلوله في المركز السادس خلال الموسم الماضي تحديداً!.

وأفادت الدراسة الألمانية بأن "مانشستر يونايتد تفوق على قطبي الكرة الإسبانية وبرشلونة بعدما سجل أرقاماً قياسية ببيع 3.2 ملايين قميص أغلبها في السوق الصيني وأميركا وأوروبا، بينما حل العملاق الملكي في الترتيب الثاني ببيعه 3.1 ملايين قميص".
وأظهرت الأرقام تطوراً في أرقام يوفنتوس الإيطالي ببيعه 1.6 مليون قميص مستفيداً بشكل بارز من استقطاب النجم البرتغالي ومواصلة الفريق لنجاحاته وصعودته إلى منصات التتويج.
والملفت حلول نادي بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث متفوقاً على وليفربول حامل لقب ببيعه 2.6 مليون قميص مقابل 1.9 مليون قميص للنادي الكاتالوني و1.7 مليون قميص لـ"الريدز".

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ترتيب الأندية الأكثر بيعاً لقمصانها

1- مانشستر يونايتد: 3.2 ملايين قميص
2- ريال مدريد: 3.1 ملايين قميص
3- بايرن ميونيخ: 2.6 مليون قميص
4- برشلونة: 1.9 مليون قميص
5- : 1.7 مليون قميص
6- يوفنتوس: 1.6 مليون قميص
7- : 1.5 مليون قميص
8- بروسيا دورتموند: 1.2 مليون قميص
9- باريس سان جيرمان: 1.14 مليون قميص
10- مانشستر سيتي: مليون قميص

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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