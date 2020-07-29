شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التدخل في أزمة «أزارو» مع الاتفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة النادي الأهلي دعم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق، في شكواه التي يعتزم اللاعب تقديمها للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ضد نادى الاتفاق السعودي للمطالبة بالحصول على مستحقاته التي قامت إدارة النادي بخصمها بسبب ظروف فيروس كورونا، والتي كانت السبب في رفض اللاعب تمديد الإعارة.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن الإدارة أبلغت اللاعب بعدم تدخلها في الأزمة للحفاظ على العلاقة مع النادي السعودي، فضلًا عن أن قرار خصم نسبة الـ50 % من جانب الاتفاق شمل جميع اللاعبين لظروف كورونا التي أثرت على جميع الأندية.

ويتواجد اللاعب حاليًا في المغرب بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودي، وينتظر تحديد مصيره سواء بالعودة إلى الأهلى أو الرحيل لخوض تجربة احتراف جديدة.