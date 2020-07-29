شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري الجزائري وتتويج شباب بلوزداد بطلًا للمسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلغاء الموسم الكروي وتتويج فريق شباب بلوزداد بطلًا للمسابقة المحلية. وكان الدوري الجزائري لكرة القدم قد توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية خبراً يفيد أن المكتب الفيدرالي في الاتحاد الجزائري لكرة القدم أوقف الموسم وتوج شباب بلوزداد بطلاً للدوري لموسم «2019 – 2020». ويحتل شباب بلوزداد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 40 نقطة، أمام مولودية الجزائر ووفاق سطيف بفارق 3 نقاط، قبل نهاية البطولة بـ8 أسابيع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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