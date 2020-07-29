شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة إيفرتون يفجر مفاجأة مدوية بخصوص «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الأسطورة الإنجليزية، أندي جراي، مفاجآة من العيار الثقيل حول رحيل اللاعب محمد صلاح عن فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أندي جراي في تصريحات نشرتها شبكة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «أعتقد أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول عاجلًا وليس آجلًا، وأعتقد أن ماني قد يفعل ذلك أيضًا».

وأضاف لاعب إيفرتون السابق: «إذا أخبر صلاح ليفربول أنه سيغادر هذا الصيف، فإن النادي سيخوض معركة حقيقية بسبب ذلك، لا أعتقد أن ليفربول يمكنه تحمل خسارة محمد صلاح وماني».

وأوضح: «أعتقد أنه إذا رحل صلاح، فإن ماني سيفكر في الأمر ذاته قائلًا لنفسه، إنها معركة مزدوجة».

يذكر أن تقارير إنجليزية كانت قد أشارت إلى اقتراب رحيل الثنائي، لاسيما بعد تلقيهما العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها ريال مدريد، برشلونة وإنتر ميلان.

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