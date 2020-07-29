شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغريمه 1.5 مليون جنيه.. الأهلي يطالب محمد الشناوي بحل أزمته مع وكيله وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الحارس محمد الشناوي، حل أزمتة مع وكيله وديًا، لتجنب انشغاله بالصراع في المحاكم.

جاء ذلك بعد حصول الوكيل وليد عبدالهادي، على حكم ضد «الشناوي» بتغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه، عبارة عن نسبته من انضمام الحارس الدولي للنادي الأهلي صيف 2016 ولمدة خمس مواسم.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن المسؤولين بالنادي أعربوا عن انزعاجهم عقب علمهم بالخبر، خاصة أن الوكيل أثبت أحقيتة في النسبة، وتقديمة أوراق تثبت أنه وكيله خلال توقيعه مع عصام سراج، مدير التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء.

وأوضح أن عقد «الشناوي» مع الأهلي كان يتضمن حصوله على 15 مليون جنيه في خمس مواسم، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمًا له بأحقيته في الحصول على نسبته، وهي مليون ونصف المليون جنيه.

وتابع المصدر أن «الشناوي» يفكر في عدم الاستنئاف، ويرغب في حل الأزمة وديًا خلال الأيام المقبلة، لتجنب الانشغال بالموضوع، في ظل استعدادات الفريق لاستنئاف مباريات الدوري.

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