شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضية مبادرة دراجتك صحتك مستمر وسنوفر درجات للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باستمرار مبادرة "دراجتك صحتك" وأن الوزارة بصدد تنفيذ برتوكول يقضي بتوفير أكثر من 20 ألف دراجة للشباب في المرحلة الثالثة للمبادرة للوفاء بالإقبال الكبر علي حجز الدراجات . وأشار الوزير إلي ان المرحلة الأولي شهدت تقديم أكثر من 53 ألف شاب للحصول علي الدراجات. وتابع: المرحلة الثانية سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة بأكثر من 2500 دراجة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضية مبادرة دراجتك صحتك مستمر وسنوفر درجات للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.