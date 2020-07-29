شكرا لقرائتكم مكالمة تليفونية تحسم انتقال دونجا للزمالك.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، مع وسيط صفقة انتقاله إلى الزمالك، خلال الساعات الماضية، من أجل الاستفسار منه عن مستجدات صفقة انتقاله إلى قلعة ميت عقبة، ويرغب اللاعب فى إنهاء الاتفاق فى الوقت الحالى بين ناديه والنادى الأبيض، من أجل حسم مستقبله فى الموسم الجديد، بعدما قام بالتوقيع لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة.

وشهدت تلك المكالمة، تأكيدات من جانب دونجا بتمسكه بالانتقال إلى نادى الزمالك حال إنهاء الصفقة مع ناديه، بصورة رسمية، خاصة لامتداد عقده مع نادى بيراميدز، حيث رحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، ليعزز خط وسط قلعة ميت عقبة حال النجاح فى حسم صفقة ضمه من بيراميدز.

وحرص مسئولو الزمالك على فتح باب التفاوض مع بيراميدز، عقب إنهاء الاتفاق مع اللاعب حول كافة تفاصيل تعاقده وانتقاله للقلعة البيضاء، حيث لم يضع دونجا أية اشتراطات أمام انتقاله لنادى الزمالك فى الجلسة التى عقدت معه، ويرغب فى حسم الأمور بشكل مبكر بين الناديين، حتى تكون الصورة أمامه واضحه بالنسبة لمستقبله الكروى.

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ويكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادى بيراميدز، من أجل ضم نبيل عماد دونجا، خلال فترة الانتقالات للموسم الجديد، بعد إرسال نادى الزمالك عرضًا رسميًا لنادى بيراميدز لضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث ينتظر الأبيض رد مسئولى بيراميدز على العرض المُقدم من الأبيض لضم اللاعب.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.

وخضع نبيل عماد دونجا، مؤخرًا، لأشعة على الساعد الأيمن، التى أثبتت تعرض اللاعب لجزع بسيط فى الذراع، ويحتاج لفترة راحة قصيرة قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يواجه بيراميدز فريق طنطا يوم 10 بالشهر المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى إلى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.