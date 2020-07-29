شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تنعى رئيس هيئة المحكمين بمركز التسوية والتحكيم الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدمت اللجنة الاولمبية برئاسة هشام ححطب ، بنعى فى وفاة المستشار عبد المجيد أحمد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس هيئة المحكمين بمركز التسوية و التحكيم الرياضى باللجنة الأولمبية ، وأصدرت الاولمبية بيانا رسميا بالنعى جاء فيه :
ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى برئاسة المهندس هشام حطب وجميع العاملين وأسرة الحركة الأولمبية بمزيد من الحزن والأسى وفاة سيادة المستشار الجليل عبد المجيد أحمد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المحكمين بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى باللجنة الاولمبية المصرية سألين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان .
كانت اللجنة الأولمبية قد أرسلت تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.
وتسلم اتحاد الكرة الخطاب من اللجنة الأولمبية بشأن ضرورة اعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الاندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية أيضا
وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.
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