شكرا لقرائتكم إلغاء الدوري الجزائري ومنح اللقب إلى شباب بلوزداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعلان فريق شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين لموسم 2019 - 2020 الذي جرى تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف التلفزيون الرسمي أن المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة اعتمد خلال اجتماعه يوم الأربعاء، الخيار الأخير من ثلاثة اقتراحات عرضها على أعضاء جمعيته العمومية، والذي حصل على موافقة الأغلبية من خلال استشارة كتابية.

وينص الخيار الثالث الذي حصل على التزكية على اعتماد الترتيب الذي كان عليه الجدول عند توقف المنافسات، وإعلان الأبطال في كل مسابقات الدوري وإقرار الصعود وإلغاء الهبوط، مع تغيير اسم دوري الدرجة الثانية من المحترفين إلى دوري الهواة.

وعند تعليق الدوري، كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وذلك قبل ثماني جولات من ختام الموسم.