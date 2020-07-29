«كاف» يعلن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وفتح التقديم لاستضافة «النهائي المحايد»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراتيّ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي بنظام الذهاب والإياب.

وقررالكاف أن تقام مباراتيّ الذهاب في يومي 25 سبتمبر و26 سبتمبر في الدار البيضاء، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما، على أن تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات الأهلي والزمالك.

أما بالنسبة لنهائي البطولة، فقد قرر الكاف إقامة المباراة أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر، وهنا تبرز 3 خيارات:

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- في حال تأهل الأهلي والزمالك، تقام المباراة في القاهرة.

- في حال تأهل الوداد والرجاء، تقام المباراة في الدار البيضاء.

- أما في حال تأهل فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد.

وأعلن الكاف عن فتح باب التقديم للملاعب الراغبة في استضافة النهائي المحايد حال حدوثه بدء من اليوم، وحتى 10 أغسطس.