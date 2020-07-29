شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود وادى مع المصرى قبل الرحيل عن بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل محمود وادى لاعب فريق المصرى عن البقاء في بورسعيد، بعد أن أكد وكيل اللاعب رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجارى، مؤكدًا أنه مستحيل الدخول في صدام مع إدارة المصري لأن العلاقة بينهم قوية للغاية ولا يمكن أن يحدث صدام مع المصري من أجل رحيل اللاعب.

وتلقى اللاعب عروضا من أندية الزمالك وبيراميدز إلا أن الفريق البورسعيدى أبدى تمسكه باللاعب الفلسطينى.

نرصد في التقرير التالى أهم أرقام محمود وادى قبل الرحيل عن بورسعيد.

تبلغ القيمة التسويقية لـمحمود وادى صاحب الـ 25 عاما، حيث إنه من مواليد 19 ديسمبر 1994، 325 ألف جنيه إسترلينى، بحسب موقع ترانسفير ماركت للقيم التسويقية للاعبين، ويُجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح.

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وانضم محمود وادى إلى صفوف المصرى البورسعيدى موسم 2018 – 2019، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى 61 مباراة حتى الآن، فيما بلغ إجمالى أهدافه مع المصرى 17 هدفًا وصنع 8 أهداف وتلقى 11 إنذارا.

شارك اللاعب مع المصرى هذا الموسم ، فى 10 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وتلقى إنذارًا، وإجمالا شارك هذا الموسم مع الفريق البورسعيدى فى 25 مباراة من بينها 13 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 3 أهداف فيما صنع 5 أهداف فى الدورى، وتلقى 6 إنذارات فى البطولة المحلية.

شارك محمود وادى مع منتخب فلسطين فى 13 مباراة ولم يحرز خلالهم أى أهداف، وصنع هدفين، وتلقى إنذارا، وكان أولى تمثيل له مع منتخب فلسطين أمام منتخب المالديف، وشارك لمدة 50 دقيقة فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 14 نوفمبر 2017، وصنع هدف.