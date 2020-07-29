شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يطلب اعتماد الاختبارات الطبية لفيروس كورونا من الأندية والهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد ضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة ، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات واالأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تحمل تكاليف مسحات الحكام ومراقبى المباريات عند استئناف النشاط للحفاظ على سلامة اللاعبين وأسرة المنظومة من فيروس كورونا المستجد.

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فيما طالب اتحاد اليد من الأندية والهيئات تقديم شهادات طبية تفيد بعدم إصابة اللاعبين واللاعبات بالفيروس قبل انطلاق المنافسة بـ72 ساعة.

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن دخول المنتخب فى معسكر غلق لمدة 15 يومًا بدءًا يوم 15 أغسطس المقبل فى الغردقة على أن يعقبه أسبوع فى القاهرة ثم 15 يومًا فى مدينة الإسماعيلية .

وأكد صفا أن الاتحاد يسعى إلى ترتيب معسكر الإسماعيلية بحجز صالة هيئة قناة السويس للتدريب .

كما كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن إجراء اختبارات طبية وقياسات بدنية للمنتخب الأول خلال الفترة من 6 حتى 13 أغسطس المقبل تمهيدًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لكأس العالم يناير 2021 بمصر .