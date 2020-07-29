شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع أزمة صفقة رمضان صبحي بعد مفاوضات الأهلى مع هيدرسفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع محمود الخطيب رئيس الأهلي آخر تطورات شراء رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعدما شهدت مفاوضات الأهلي مع النادي الأنجليزي لإنهاء الصفقة أزمة جديدة تتمثل في رغبة هيدرسيفلد فى عدم تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية أكتوبر الجاري بعدما تسببت "جائحة" كورونا في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله عدة أشهر، ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سبق ووافق على تمديد إعارت اللاعبين مع أنديتهم بسبب ظروف "جائحة" كورونا إلا أن هيدرسيفلد رفض مؤخراً تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري في مصر محلياً وأفريقياً.

ويبحث الخطيب مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي ملف رمضان صبحي ومستجدات هذه الأزمة خاصة وأن الأهلي يرغب في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري بعدما انتهت الإعارة في 30 يونيو الماضي.

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وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن هدرسفيلد الإنجليزي رفض فكرة تمديد إعارة رمضان صبحي للأهلي ، وأوضحت الشبكة أنه حال رغبة الأهلي في استمرار رمضان صبحي، فعليه ضم اللاعب بشكل نهائي، ولا يرغب النادي الإنجليزي في إعارة رمضان صبحي مجددا، بل يريد بيع اللاعب، من أجل إعادة ترتيب أوراق النادي الذي كاد أن يهبط من الدرجة الأولى للدرجة الثانية.

ودفع هدرسفيلد 4 ملايين ونصف المليون إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي من ستوك سيتي قبل موسمين وطلب النادي من الاهلي 7 مليون إسترليني للإستغناء عن اللاعب للأهلي قبل أن يوافق علي تخفيض المبلغ إلى 5 مليون و500 ألف إسترليني في الوقت الذي توقف فيه عرض الاهلي عند ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني.

وشارك رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شرك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدف ، ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال رغبة رمضان صبحي لحسم صفقة شراء اللاعب نهائياً خاصة وأن العروض المُقدمة للاعب من أندية أخرى غير جادة ولا تتساوى تماماً مع عرض الأهلي الذي يُعد الأفضل والأكثر جدية.