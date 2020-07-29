شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يزاحم الزمالك على ضم "دونجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النادى الأهلى، مزاحمة نظيره الزمالك، على ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، رغم إرسال مسئولى النادى الأبيض عرضًا رسميًا لبيراميدز من أجل ضم دونجا فى الموسم المقبل، حيث يسعى كلا القطبين لقطع الطريق على الآخر فى الصفقات التى يرغب كل طرف فى إبرامها، على أمل خطف اللاعب والفوز بخدماته، أو العمل على زيادة قيمة الصفقة من الناحية المادية على النادى الآخر.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إن هناك مفاوضات مع بعض الوكلاء الذين تحدثوا باسم الأهلى، من أجل ضم "دونجا" فى الميركاتو الصيفى المقبل، مشيرًا إلى إن الإدارة لم تناقش الجهاز الفنى بقيادة أنتى تشاتشيتش المدير الفنى حول مصير اللاعب، خاصة وإن هدف الإدارة التتويج أولاً ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ثم حصد المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى الممتاز للمشاركة فى دورى أبطال افريقيا بالموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة نادى بيراميدز متمسكة ببقاء "دونجا" وسط صفوف الفريق وعدم رحيله، خاصة وإن بيراميدز على بعد خطوات من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، ويقترب بشدة من حصد بطاقة المشاركة فى دورى الأبطال.

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وكان مصدر مقرب من نبيل عماد كشف عن أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التي تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفي ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبًا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.

وخضع نبيل عماد دونجا، مؤخرًا، لأشعة على الساعد الأيمن، التى أثبتت تعرض اللاعب لجزع بسيط فى الذراع، ويحتاج لفترة راحة قصيرة قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لعودة مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، حيث من المنتظر أن يواجه بيراميدز فريق طنطا يوم 10 بالشهر المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى إلى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.