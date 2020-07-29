شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى معسكر برج العرب ويعود للقاهرة عقب مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق طلائع الجيش للقاهرة مساء اليوم الأربعاء عقب مواجهة الزمالك ودياً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث ينهى معسكره المغلق هناك بعد أن خاض سلسلة مباريات ودية استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

ويخوض فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كل عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا وتم إلغاء الودية الأولى بسببه قبل تعافيه من الفيروس اللعين.

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ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز، فيما يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادي دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.