مكتشف حسام أشرف ناشئ الزمالك: يمتلك كوكتيل مهارات من جمال حمزة وعماد متعب

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وأضاف: "بعد ثلاثة شهور، تألق مع الزمالك بعد مشاركة الفريق في بطولة كأس زايد بالإمارات، وأسامة فيصل وحسام أشرف مستقبل الزمالك"، مؤكداً أن حسام أشرف لديه كوكتيل مهارات، من جمال حمزة مهاجم الزمالك السابق وعماد متعب مهاجم الأهلي السابق، فهو لاعب مميز للغاية، يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح".
وواصل: "حسام أشرف يلعب تحت راس الحربة والجناحين، وهو مهاجم أيضا، كنت أقود فريق الشباب في الزمالك، وفزنا على الأهلي في بطولة الجمهورية الموسم الماضي، وكنت أغير طريقتي من أجل الدفع به وبجانبه أسامه فيصل سويا، واللاعبان كان يحق لهما التوقيع لأي نادٍ بعد ختام الموسم الجاري".
وأردف: "حسام أشرف وأسامة فيصل كان لديهم عروض آخرى، وطلبت من مسئولي الزمالك وأمير مرتضى منصور التجديد لهما، وبالفعل وقعوا على عقود رسمية لمدة 5 مواسم" ، و هناك 7 ناشئين مميزين مثل حسام عبدالمجيد مثل "مدحت عبدالهادي"، وهناك حازم الظهير الأيسر، وياسين مرعي نسخة من "أحمد أيمن منصور"، وهناك لاعب آخر يدعي "أحمد إيشو".
أكد أحمد عبد المقصور أن سيف فاروق جعفر لاعب جيد ولكنه "بيدلع شوية"، ولابد أن يلعب بروح عالية وقوة في المرحلة القادمة".
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