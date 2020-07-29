شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. عمرو جمال .. بحب صينية البطاطس والهضبة وبشجع البارسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب الغزال عمرو جمال مهاجم الأهلى والمعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع اصدقائي.

* ما هى الأكلة التى تفضلها ؟

صينية البطاطس باللحمه.

* من نجمك المفضل ؟

احمد عز وعادل إمام.

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* من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب.

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

طيار أو اعلامي.

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

* ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بحب السفر وسافرت الكثير من الدول.

* من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه عالميا؟

برشلونة وميسي.