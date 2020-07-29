شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فاروق جعفر تناول حبوب الشجاعة.. وبيتكلم عربى بـ"العافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه استيقظ من النوم فوجئ بزلزال بسبب تصريحات فاروق جعفر نجم النادى السابق والتى سرد فيها جلوسه مع أحد الحكام قبل إحدى المباريات الأفريقية عندما كان لاعباً وعرض عليه احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض أو طرد لاعب من المنافس، حيث علق مرتضى منصور قائلاً: "فاروق جعفر بيحكى ذكرياته.. هل هو مسئول في النادى حالياً؟.. لا، ولكنه لاعب بيحكى ذكرياته".

وتابع مرتضى منصور قائلاً: "شاهدتوا فيلم أرض النفاق؟!. فالذى حدث أن فاروق جعفر تناول حبوب الشجاعة مثلما حدث في الفيلم وفاروق جعفر قال إنه كان بيرفض"، موجها رسالة إلى جماهير الأهلى قائلاً: "البطولتين الذي شارك فيهم فاروق جعفر 84، 86، وفى عام 1984 عندما واجهنا شوتنج ستارز النيجيري تغلبنا عليه على أرضنا وأرضه فهل الحكم جاملنا هنا وهناك؟ وفى 1986 فاز الزمالك ذهابا على ملعبه 2-0 على أفريكا سبورت ، قبل أن يخسر إيابا بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي فاز الزمالك فيها لنتوج بالبطولتين من خارج مصر".

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وأوضح رئيس الزمالك إن على خليل نجم الزمالك الأسبق عندما أحرز هدفا بيده ذهب إلى الحكم وقال له إنه هدف غير صحيح، كما شدد منصور إن بطولات الزمالك، حلال، قائلا:"أنا بتحدى أي حد هاتلي جول للزمالك اتسحب كان تسلل أو ضربة جزاء مش ضربة جزاء، ولو في حكام هنا وبرا بيجاملوا مش بيجاملوا الزمالك وليس لدينا أحد بيدفع للحكام، لو قارنا فاروق جعفر بميسى مين كفته هتكون أرجح أكيد ميسى وكذلك نفس الأمر مع محمد صلاح فهل جلس أحدهم مع الحكام؟!، وفاروق جعفر هيكون قعد مع الحكم إزاي؟.. ده اللى بيسموه المستحيل".

وأشار منصور إلى تصريحات فاروق جعفر بأنه مسئول عن تصريحاته، قائلا:"فاروق جعفر كان جامد في اللعب لكن أتحدى إنه يكون قعد مع الحكام ولو حد عاوز يرشى حكم هيكون من إداري، لكن هيروح اللاعب يسيب الفريق والمعسكر؟ وهو فاروق جعفر هيروح وهوا جوا نيجيريا ويقول للحكم خد قرشين أهوا وشوية أناناس للعيال؟!.. احنا هنهرج؟، وهو فاروق جعفر لما يقعد مع الحكام هيكلمهم زي الخرس؟.. ده ما مبيتكلمش إنجليزي ده بيتكلم عربي بالعافية".

واختتم مرتضى منصور، تصريحاته، قائلاً:"كل من يهاجم فاروق جعفر دي تصفية حسابات شخصية، ولست في موقع دفاع عن فاروق جعفر فهو يدافع عن نفسه ولكن أدافع عن كيان الزمالك العريق الذى لن يتم تلويث رايته".