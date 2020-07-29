مرتضى منصور: فاروق جعفر تناول حبوب الشجاعة.. وبيتكلم عربى بـ"العافية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه استيقظ من النوم فوجئ بزلزال بسبب تصريحات فاروق جعفر نجم النادى السابق والتى سرد فيها جلوسه مع أحد الحكام قبل إحدى المباريات الأفريقية عندما كان لاعباً وعرض عليه احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض أو طرد لاعب من المنافس، حيث علق مرتضى منصور قائلاً: "فاروق جعفر بيحكى ذكرياته.. هل هو مسئول في النادى حالياً؟.. لا، ولكنه لاعب بيحكى ذكرياته".
وتابع مرتضى منصور قائلاً: "شاهدتوا فيلم أرض النفاق؟!. فالذى حدث أن فاروق جعفر تناول حبوب الشجاعة مثلما حدث في الفيلم وفاروق جعفر قال إنه كان بيرفض"، موجها رسالة إلى جماهير الأهلى قائلاً: "البطولتين الذي شارك فيهم فاروق جعفر 84، 86، وفى عام 1984 عندما واجهنا شوتنج ستارز النيجيري تغلبنا عليه على أرضنا وأرضه فهل الحكم جاملنا هنا وهناك؟ وفى 1986 فاز الزمالك ذهابا على ملعبه 2-0 على أفريكا سبورت ، قبل أن يخسر إيابا بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي فاز الزمالك فيها لنتوج بالبطولتين من خارج مصر".
وأشار منصور إلى تصريحات فاروق جعفر بأنه مسئول عن تصريحاته، قائلا:"فاروق جعفر كان جامد في اللعب لكن أتحدى إنه يكون قعد مع الحكام ولو حد عاوز يرشى حكم هيكون من إداري، لكن هيروح اللاعب يسيب الفريق والمعسكر؟ وهو فاروق جعفر هيروح وهوا جوا نيجيريا ويقول للحكم خد قرشين أهوا وشوية أناناس للعيال؟!.. احنا هنهرج؟، وهو فاروق جعفر لما يقعد مع الحكام هيكلمهم زي الخرس؟.. ده ما مبيتكلمش إنجليزي ده بيتكلم عربي بالعافية".
واختتم مرتضى منصور، تصريحاته، قائلاً:"كل من يهاجم فاروق جعفر دي تصفية حسابات شخصية، ولست في موقع دفاع عن فاروق جعفر فهو يدافع عن نفسه ولكن أدافع عن كيان الزمالك العريق الذى لن يتم تلويث رايته".
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