شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الاحترازية لعودة نشاط التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد التايكوندو عن الإجراءات الاحترازية وآليات عودة النشاط الرياضى والتي تم إعدادها عن طريق اللجنة الطبية المشكلة برئاسة حسن كمال ، لمواجهة جائحة كورونا ، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية، لاتباعها أثناء التمارين والمنافسات، خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة وجهت بإقامة بطولات الحافز الرياضى طبقا لهذه الإجراءات في موعد أقصاه 31 أغسطس، وهو ما سيتم تطبيقه بالفعل، حيث تقرر إقامة بطولة الجمهورية للأندية تحت وفوق 17 سنة خلال النصف الثانى من أغسطس.

وأوضح مسئولو اتحاد التايكوندو بأنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن التدريب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .

وجاء في الإجراءات التي اعلنها مسئولو الاتحاد أن اهداف عودة نشاط التايكوندو في الأندية و الصالات منها أهداف رياضية و قومية و طبية ، وكشف الاتحاد عن المحظورات واليات عودة تخطيط وترتيب العودة في الصالات و الأندية والاكاديميات ،بالإضافة إلى التأهيل النفسى للاعبين و المدربين وأولياء الأمور .

ووضع الاتحاد رسم تخطيطى لمفهوم التباعد بين اللاعبين في التدريبات داخل الصالات او الأندية ، تجنيا لأى وقوع في هذا الفخ ،وجاءت الإجراءات التي حددها اتحاد التايكوندو وفقا للتالى :



اعداد الصالة للتدريب



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