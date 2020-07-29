شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أزارو قد يرحل مجاناً عن الأهلي وفايلر متمسك بضم ايليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لا يريد بقاء وليد آزارو، ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تحدثت مع وكيل وليد آزارو، اللاعب عاد إلى المغرب، سيحصل على أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع راحة سلبية،و سيتم إرسال برنامج بدني وسيتم متابعته من جانب الجهاز الفني".

وأضاف أحمد حسن :" آزارو سيعود بعد شهرين إلى النادي الأهلي، لاستكمال عقده مع القلعة الحوراء ، و وكيل آزارو أبلغني بأن عقد اللاعب لازال ممتد، واللاعب ملتزم بذلك" ، و " لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في الوقت الحالي لديها حالة قلق كبيرة من رحيل أزارو بشكل مجاني في الموسم القادم، خصوصا وأنه باقي له موسم واحد في عقده مع النادي".

وواصل:" أزارو حتى الآن هو نقطة خلاف بين رينيه فايلر ولجنة التخطيط بالأهلي، اللجنة تريد عودته في بداية الموسم القادم وتسعى إلى تمديد عقده موسمين ،وفايلر يؤكد أنه ليس في حاجة لوجوده".

أكد أحمد حسن أن أزارو في شهر يناير القادم سيكون من حقه التفاوض مع أي نادٍ، وممكن في نهاية الموسم المقبل يرحل عن الأهلي بدون مقابل للقلعة الحمراء".

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