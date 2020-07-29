شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..أحمد منصور يرصد خوف تراورى بيراميدز من مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد أحمد أيمن منصور لاعب نادى بيراميدز خوف إريك تراورى زميله بالفريق من إجراء مسحة فيروس كورونا التى يجريها اللاعبون والأجهزة الفنية للاطمئنان على سلامتهم من الفيروس المستجد، ونشر منصور فيديو للاعب إريك تراورى أثناء إجرائه للمسحة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .



تراورى

Advertisements

فى سياق متصل ، استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، على تقسم اللاعبين لفريقين، من أجل مواجهة المصرى البورسعيدى وديًا، فى لقاءين وديين، على أن تكون المواجهة الأولى فى الخامسة مساءً، وتقام المباراة الثانية فى السابعة مساء، وذلك فى ختام معسكر برج العرب المقام حاليًا، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى، فيما يواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس.

وخاض بيراميدز تدريبا جماعيا صباح اليوم، قبل خوض المواجهة الودية أمام المصرى التى قسمت على مباراتين، لتحقيق كل فريق أكبر استفادة من تلك الوديات قبل عودة استئناف مسابقة الدورى.

وكان بيراميدز قد خاض أول مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

ثم واجه بيراميدز فريق الزمالك فى الودية الثانية والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء.