شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى: تأثرت برحيل ميودراج عن الإسماعيلى.. والدراويش بوابتى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الحالى والأهلى السابق عن طموحاته مع الدراويش وتقييمه لمستواه فى الفترات السابقة والصعوبات التى واجهته قبل التعافى من فيروس كورونا فى حواره مع الموقع الرسمى للدراويش كالتالى :

– نستعد بكل جدية لاستئناف الدورى من خلال التدريبات على فترتين بجانب سلسلة التجارب الودية ، هدفنا تحسن النتائج على الصعيد المحلى ، ووضع الفريق فى مركز أفضل يليق باسم النادى مع السعى للتتويج بكأس البطولة العربية، بعد إقصاء فرق من العيار الثقيل ونتمنى من الله أن يوفقنا بلقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوى المغربى.

– فترة الإعداد الحالية أراها مثالية فى رأيى ، جميع اللاعبين لديهم اصرار كبير فى التدريبات من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبيل استئناف النشاط.

– كل ما اتمناه هو الحصول على فرصة كاملة مع الفريق لاثبات جدارتى.

– الحمد لله راض عن ما قدمته مع الفريق حتى الأن ، الظروف لم تخدمنى فى البداية منذ انضمامى لصفوف الفريق فى ظل عدم لحاقى بفترة الاعداد.

– تأثرت برحيل المدرب الصربى ميودراج عن الفريق ، لكن بعد تواجد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى نجح فى إعادة الثقة لى وأعده بأنى سأبذل قصارى جهدى حتى أكون على قدر تلك الثقة.

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– تعرضت لإصابة قوية بالعضلة الأمامية فى أول مباراة ودية تحت قيادة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى، ساهمت فى ابتعادى عن صفوف الفريق لمدة لا تقل عن شهر ونصف لكن الإصابة دائما هى قدر من عند “الله” سبحانه وتعالى.

– المشاركة الأساسية من عدمها هى من اختصاص الجهاز الفنى لكن ما يهمنى هو عند تواجدى على أرض الملعب ، أتطلع لتقديم أفضل ما لدى تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.

-نادي الإسماعيلى هو بوابتى لاستعادة تألقى ضمن صفوف الفريق ،وأعد الجماهير بأنى سأقاتل من أجل كيان الدراويش والعودة لصفوف منتخب مصر مرة أخري .

– تحت أمر الجهاز الفنى بالمشاركة بأى مركز ، لكن اللعب فى مركزى المفضل كجناح أيسر سيساهم كثيرا فى مسيرة التألق بشكل سريع.

-حزنت من بعض وسائل الاعلام التى نقلت عنى أخبار كاذبة حول عدم الجاهزية بالشكل المناسب بالرغم من المشاركة فى المباريات الودية والرسمية والظهور بالشكل المناسب مثل مباراة وادى دجلة وعدد من اللقاءات ، فقدمت جميع التنازلات المطلوبة من أجل الانضمام للدراويش فكيف ارحل عنه بهذه السهولة ؟

– النادى الإسماعيلى ينقصه بعض التوفيق مع علاج أزمة تذبذب النتائج سيعود لمكانته الطبيعة منافسا وحاصدا للالقاب فى ظل الدعم المستمر من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.