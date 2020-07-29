الامارات | مباراة درع المجتمع الإنجليزية في أغسطس على ملعب ويمبلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة درع المجتمع الإنجليزية في أغسطس على ملعب ويمبلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء أن مباراة درع المجتمع التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، ستقام في أغسطس على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وستقام المباراة التي تجمع ليفربول، المتوج بطل الدوري للمرة الأولى منذ 1990، والفائز من المباراة النهائية للكأس المقررة السبت بين أرسنال وجاره اللندني تشلسي، قبل أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وبحسب التقارير، قد تشكل مباراة درع المجتمع اختبارا لقدرة المسؤولين على التعامل مع عدد محدود من المشجعين في المدرجات في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدا لعودة الجمهور الى الملاعب بشكل أكبر مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأول من أكتوبر.

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وتفصل بين مباراة درع المجتمع وانطلاق الدوري، فترة توقف للسماح بخوض المباريات الأولى من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية بين الثاني من سبتمبر و10 منه.

وسبق لرابطة الدوري الإنجليزي أن أعلنت الأسبوع الماضي ان انطلاق الموسم الجديد سيكون في 12 سبتمبر، على أن ينتهي في مايو 2021.

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