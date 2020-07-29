الامارات | ساري يهدد كريستيانو رونالدو.. "يوفنتوس الأهم"!

شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يهدد كريستيانو رونالدو.. "يوفنتوس الأهم"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهدد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب هداف الدوري الإيطالي والمنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي الذي يبدو فيه مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأقرب حتى الآن للفوز به بصفته هداف "البوندسليغا" برصيد 34 هدفاً بالمشاركة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إموبيلي الذي سجل العدد نفسه من الأهداف مع تبقي جولتين على ختام "الكالتشيو".

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن " ساري لن يدع رونالدو يسافر إلى إقليم ساردينيا لملاقاة كالياري في الجولة 37، من أجل الاستعداد لدوري أبطال أوروبا والذي سيستأنف مطلع الشهر المقبل".

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي في الجولة الماضية بعد الفوز على سامبدوريا 2-صفر ، ليتوج باللقب التاسع على التوالي.

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ويملك رونالدو 31 هدفاً حتى الآن، متأخراً بفارق ثلاثة أهداف عن إموبيلي، ويتطلع إلى اللحاق بطموحه في مواصلة إبهار العالم بتسجيل مزيد من الأهداف في عمر الـ 35 سنة.

يذكر أن أربع بطولات من الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى قد انتهت رسمياً، إذ حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب هداف "الليغا" برصيد 25 هدفاً، ونال كيليان مبابي لقب هداف الدوري الفرنسي بـ18 هدفاً، وفاز جيمي فاردي بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ23 هدفاً.

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