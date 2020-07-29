اخبار الرياضه

يد الزمالك يتدرب في المركز الأوليمبي وراحة سلبية لـ«وسام»

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يتدرب في المركز الأوليمبي وراحة سلبية لـ«وسام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريباته على فترة واحدة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراَ بصالة المركز الأوليمبي بالمعادي نظراً لانشغال صالة النادي بأعمال الصيانة والتجديدات.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي، المدير الفني وحسن يسري المدرب العام، قد كثف من التدريبات الفترة الأخيرة على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية استعداداً لاستئناف النشاط من جديد.

في الوقت نفسه حصل اللاعب وسام سامي على راحة من التدريبات لتعرضه لإصابة خفيفة بالظهر ويخضع اللاعب للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي المكون من الدكتور عمرو على والدكتور ماركو چوزيف. وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة من التدريبات لحين الشفاء تماما من الإصابة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    92,947

  • تعافي

    35,959

  • وفيات

    4,691

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك يتدرب في المركز الأوليمبي وراحة سلبية لـ«وسام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا