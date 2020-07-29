شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يتدرب في المركز الأوليمبي وراحة سلبية لـ«وسام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريباته على فترة واحدة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراَ بصالة المركز الأوليمبي بالمعادي نظراً لانشغال صالة النادي بأعمال الصيانة والتجديدات.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي، المدير الفني وحسن يسري المدرب العام، قد كثف من التدريبات الفترة الأخيرة على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية استعداداً لاستئناف النشاط من جديد.
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