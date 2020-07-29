شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ننتظر خطاب «فيفا» بشان اتحاد الكرة والعمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تنتظر وصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشان حسم مصير اللجنة الخماسية من أجل تنسيق العمل خلال لفترة المقبلة وفقًا للوائح والقوانين وبما يخدم مصلحة الرياضة المصرية التي تسير بخطي ثابته ووفقًا لدراسة علمية

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة تقوم بدورها في التنسيق مع الاتحاد الدولي وفقًا للوائح والقوانين وسوف تتحرك في ضوء الخطاب وطلبات «فيفا» والمواعيد الزمنية المحددة.