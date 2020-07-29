شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ننتظر خطاب «فيفا» بشان اتحاد الكرة والعمومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تنتظر وصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشان حسم مصير اللجنة الخماسية من أجل تنسيق العمل خلال لفترة المقبلة وفقًا للوائح والقوانين وبما يخدم مصلحة الرياضة المصرية التي تسير بخطي ثابته ووفقًا لدراسة علمية
وأكد أشرف صبحي أن الوزارة تقوم بدورها في التنسيق مع الاتحاد الدولي وفقًا للوائح والقوانين وسوف تتحرك في ضوء الخطاب وطلبات «فيفا» والمواعيد الزمنية المحددة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
92,947
-
تعافي
35,959
-
وفيات
4,691
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: ننتظر خطاب «فيفا» بشان اتحاد الكرة والعمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.